Valimispidudel tiirutav Sester: Isamaa ei mängi mingit mängu

Isamaalased Sven Sester ja Priit Sibul külas Keskerakonnal, pildil Mailis Reps ja Kadri Simson. Foto: Liis Treimann

Isamaa liikmed Sven Sester ja Priit Sibul tiirutavad juba varakult erinevate erakondade valimispidude vahel. Esimesena käisid nad Reformierakonna juures, seejärel tulid Keskerakonna peole.

Sesteri sõnul ei mängi nad Sibulaga mingit strateegilist mängu, vaid tegu on tavalise valimisõhtu traditsiooniga. “Käime kõikide juures, kes künnise ületavad,” ütles Sester. Küsimuse peale, kas Eesti200 peole ka täna asja on, vastas Sester, et ühel hetkel tahaks ikka oma peole tagasi ka jõuda.

Nii valimistulemuste kui ka võimalike valitsuse jõujoonte üle on Sesteri sõnul vara spekuleerida, olgugi, et Reformierakond hoiab praegu veel kindlalt liidri positsiooni. Keskerakonna peol hakkab senine muretus juba kaduma ja erakonna liikmete nägudes on näha kärsitust.

Hetk enne Sesteri ja Sibula peole jõudmist lahkus Keskerakonna peolt peaminister Jüri Ratas. Kui ajakirjanik näitas talle hetke valimistulemusi ja küsis, kas Keskerakonnal on veel võimalus Reformierakonnale järgi jõuda, vastas Ratas lühidalt:”Eks elu näitab.” Seejärel tormas Ratas erinevatesse valimisstuudiotesse.

Eesti200 senisest kehvem tulemus Sesterit ei üllata. “Poliitikagurmaanidele oli juba umbes kuu aega teada, et nii vist nendega läheb,” ütles ta, ent lisas, et iseenesest on tal kahju, et riigikogu jääb erakondade mõttes hõredamaks. Välja langeb ka seni riigikogus olnud Vabaerakond.

Sester rõõmustas, et Isamaa on teinud parema tulemuse, kui reiting näitas. “Rõhusime selgelt väärtustele ja see tasus ära,” ütles ta. Kuigi maailmavaatelt on Reformierakond Isamaale lähedasem kui Keskerakond, ei tahtnud Sester öelda, kas ta eelistaks seekord valitsusse just Reformierakonnaga minna. Küll aga ütles ta, et sotsidega on olnud senises valitsuses raske. “See tuleneb juba meie maailmavaadetest, oleme väga erinevad. Kuid oleme siiski saanud hakkama,” tõdes ta.

Spekulatsioone, justkui hoiab Isamaa EKREga ühte ja tahaksid pakkuda Reformierakonnale peaministrikohta, Sester kommenteerida ei soostunud. Tema sõnul on veel vara sellistest asjadest rääkida, kuna kõik on lahtine.