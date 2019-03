Ossinovski: Eesti 200 võttis meilt hääli ära

Sotsiaaldemokraatide erakonna esimees Jevgeni Ossninovski tunnistas, et erakonna tulemus ei ole rõõmustav ja tõi välja kaks peamist põhjust.

„Me ei ole kindlasti selle tulemusega rahul ja lootsime paremat. Aga see on Eesti rahva otsus.“

Küsimustele, mida sotsid tegid valesti, et niisugust tulemust saada, vastas Ossinovski, et erakond andis endast parima. „Meie kandidaadid töötasid väga aktiivselt, ja kampaania oli hea,“ ütles ta.

Ossinovski tõi välja kaks põhjust, miks erakond niisuguse tulemuse sai.

„Esimene on parempoolse radikalismi kasv kogu Euroopas. Neli aastat tagasi oli sama olukord Soomes. Aga nende ühiskond sai sellest üle, ja nüüd on sotsiaaldemokraadid seal kõige populaarsem partei. Nüüd jõudis see parempoolne radikalismi laine Eestisse,“ arvas Ossinosvki.

Teise ebaõnnestumise põhjusena ta nimetas konkreetse erakonda.

„Eesti 200 võttis ära meie pooldajaid ja ei pääsenud parlamenti. Kui neid poleks, oleks meie toetus kõrgem. See tähendab, et nende inimeste hääl, kes toetavad sotsiaaldemokraatlikku mõtlemist, on riigikogus esindatud vähem. Aga see ongi demokraatia,“ ütles Ossinosvki.

Küsimusele, kas ta ise plaanib astuma tagasi seoses ebarahuldava tulemusega, vastas Ossinovski, et kindlasti pärast tulemuste analüüsimist hakkab erakond arutama ka seda, kuidas edasi minna. „Veel sellest veel rääkida.“