Pruuli: ülereguleerijad kaotasid

Tiir Pruuli. Foto: Liis Treimann

Eesti seadusloome pärast ettevõtja Tiit Pruuli südant ei valuta, kuna Go Groupi ühe omaniku hinnangul on koostöövõimelised poliitjõud selgelt enamuses. Võimunihkest riigikogus kaotasid Pruuli hinnangul üleregulaatorid.

„Paistab, et on vaid üks parlamendierakond, kes pole esmaspäeva lõunaks aru saanud, et valimiskamapaania on selleks korraks otsas,“ märkis Pruuli. Ta avaldas lootust, et Reformierakond on nende 17 valitsusaastat lõpetanud upsakusest õppinud.