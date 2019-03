Kirjanen: rahvas valis parempoolse majanduspoliitika

ASi Graanul Invest juhatuse esimees Raul Kirjanen leiab, et rahvas soovib näha parempoolset majandust Foto: Väinu Rozental

Parempoolne majanduspoliitiline programm võiks olla järgmiste koalitsioonikõneluste selgroog, sest rahvas on andnud selleks mandaadi, leiab ettevõtja Raul Kirjanen.

„Seda peaks aktsepteerima kõik riigi valitsemise juurde pürgijad,“ sõnas Kirjanen. Tema hinnangul on valija küllaltki selgelt kommunikeerinud, et ümberjagamisriik pole nende valik. „See on positiivne,“ sõnas Kirjanen.