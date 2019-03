Siim Kallas meenutab: koalitsioon Keskerakonnaga töötas hästi

Reformierakonna liige, endine peaminister Siim Kallas meenutas, et 2002.–2003. aastal, mil ta oli peaminister ning juhtis Keskerakonna ja Reformierakonna valitsust, said kaks suurt poliitilist jõudu isekeskis hästi hakkama.

Reformierakondlane Siim Kallas (keskel) näeb, et koalitsiooni Keskerakonnaga ei saa välistada. Foto: Andras Kralla

“Klappis päris hästi. Leppisime kokku, et astmelisest tulumaksust ei räägi,” meenutas Kallas ja lisas, et toona kulgesid raskelt ka läbirääkimised riigikaitsekulutuste suurenemisest 2 protsendini SKTst. Muudes küsimustes olid läbirääkimised tema sõnul lihtsamad.

Kallas ei soovinud spekuleerida, kas nüüd, mil valitsust hakkab juhtima Kaja Kallas, võiksid asjad samamoodi minna. Ta selgitas, et kui kahel erakonnal on vastandlikud seisukohad, siis see ei välista koostööd. “Paratamatult peab olema külm ja pragmaatiline, aga ei tohi unustada ka oma põhimõttelisi seisukohti. Lihtsalt, sul on asjad, millest loobudes sa kaotad oma näo,” selgitas Siim Kallas.

Seekordseid tulemusi kommenteerides ütles endine peaminister, et niisugust tulemust ta tõesti ei oodanud. “Ma arvan, et kogu meeskond ootas 50 : 50 tulemust. Sellist ülekaalu ei oodanud,” tunnistas Kallas.

Kas tulemus võiks tähendada, et Keskerakond kukub taas aastateks opositsiooni? Kallas vastas seepeale, et kõik erakonnad otsivad võimalust, et koalitsiooni saada. “Mingi aeg võib opositsioonis olla, aga seal ei saa väga pikalt olla, sest kogu energia ja kompetents hakkab alla minema,” tsiteeris Kallas Briti kunagist peaministrit Tony Blairi, lisades, et uue koalitsiooni kohta tuleb ilmselt juba täna öösel ja homme palju huvitavaid mõtteid.