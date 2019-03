Ratas ei välista Keskerakonna opositsiooni jäämist

Riigikogu valimised 2019. Reformierakond alustas kohtumisi. Keskerakond. Foto: Liis Treimann

Keskerakonna esimees, peaminister Jüri Ratas kirjutas Facebookis, et saab õhtul Kaja Kallasega koalitsiooni loomises osas kokku, kuid ei välista ka opositsiooni jäämist. Tema sõnul on Reformierakond käitunud vastuoluliselt, andes esialgu mõista, et tahavad koalitsiooni hoopis sotside ja Isamaaga.

Äripäev avaldab Ratase postituse täismahus: