Ratas: Reformierakonna ettepanek võib olla pete

Keskerakonna esimees Jüri Ratas kahtleb Reformierakonna siiruses. Foto: Andras Kralla

Kuna Reformierakond tegi valitsuse moodustamise ettepaneku just Keskerakonnale, võiks eeldada, et Reformierakond on valmis loobuma oma lubadusest teha kõigile 500 eurot tulumaksuvabaks. Kui nii on, siis võib koalitsiooni kõnelustega edasi minna, leiab Jüri Ratas.

"Samas on ka palju arvamusi, et see on tehtud petteks, et alustada ikkagi läbirääkimisi sotside ja Isamaaga, nagu alguses neil plaan oli," lisas ta.

Täna pärastlõunal kohtus Keskerakonna esimees Jüri Ratas presidendi Kersti Kaljulaidiga. Ratas rääkis, et arutasid presidendiga seisu, mis on Eestis pärast valimisi tekkinud. „Ma ütlesin, et seisan kindlasti Keskerakonna valijate ja põhimõtete eest. Ütlesin ka, et mul ei ole võimalik minna sellisesse koalitsiooni, kus tehakse maksumuudatus 500 eurot tulumaksu vabaks kõigile. See tähendab sada eurot kõige jõukamatele juurde ja ebavõrdsus jälle suureneks,“ rääkis Ratas.

Täna teatas Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder, et teeb sotsidele ja Keskerakonnale ettepaneku alustada omaette koalitsiooniläbirääkimistega. „Ettepanekuid tuleb täna mitmeid, jääb vaid oodata, milline ettepanek veel õhtul tuleb,“ naljatles Ratas selle peale.

Ta ütles, et Reformierakond andis juba valimisõhtul tugeva signaali, et läbirääkimisi alustatakse Isamaa ja SDEga. „See oli ka esmaspäeval esimene suur uudis. Natukese aja pärast ilmus sinna ka Keskerakonna nimi. See tekitab suurt kahtlust ja usaldamatust,“ rääkis ta.

Ratas palus täna kohtumist Kaja Kallasega, et asjade üle arutada. Nad kohtuvad täna kell 17. „Kohtusin temaga ka eile ja üleeile ja olen öelnud, et meie ei taha tulumaksuvabastust kõigile,“ ütles Ratas.

Samuti on tema sõnul Keskerakonnal soov tõsta pensione ja tõsta koolides eestikeelse õppe taset, kuid mitte venekeelseid koole sulgeda. „Need on meie seisukohad, aga need seisukohad on kindlasti meil ka opositsioonis, kui see nii läheb."

Kuna Reformierakond tegi valitsuse moodustamise ettepaneku just Keskerakonnale, mitte Isamaale või SDEle, siis kas ei võiks eeldada, et Reformierakond on tulumaksuvaba miinimumi küsimuses tegema kompromisse? „Kui nad on nõus loobuma oma seisukohast, saame edasi minna. Samas on ka palju arvamusi, et see on tehtud petteks, et alustada ikkagi läbirääkimisi sotside ja Isamaaga, nagu alguses neil plaan oli,“ vastas Ratas.

Ratase sõnul tekitas täna Kaja Kallase kõne temas mõtliku emotsiooni. „See pole ju mäng töökohtade peale, vaid selle peale, mis poliitikat reaalselt Eestis ellu viia,“ sõnas ta.