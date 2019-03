Väikepruulijad loodavad aktsiisimäärade muutmist

Lehe Pruulikoja omanik ja juht ning Väikepruulijate liidu juhatuse liige Gristel Tali. Foto: Andras Kralla

Eesti Väikepruulijate Liit ootab uuelt riigikogult ja valitsuselt aktsiisimäärade ülevaatamist nii alkoholi tootmise seisukohalt tervikuna, aga eriti just väikepruulijate eripärasid arvesse võttes, teatas liit.

Väikepruulijate liidu juhatuse liikme Gristel Tali sõnul hoiavad väiketootjad praegu pöialt, et valimised võitnud erakond moodustaks valitsuse ja peaks kinni senistest väljaütlemistest. “Valimisõhtu otseülekandes ütles endine rahandusminister Jürgen Ligi konkreetselt, et alkoholiaktsiisi määrad peaks tagasi viima kahe aasta tagusele tasemele. Vaadates seda, millised tagajärjed on olnud aktsiisipoliitikaga trikitamisel Eesti majandusele, on selline lähenemine väga tervitatav,” lisa Tali.