Kütusefirmad ja vedajad tahavad aktsiisi Läti tasemele

Neljapäevases hommikuprogrammis käis külas Eesti õliühingu juht Magnus Braun. Foto: Liis Treimann

Diiselkütuse aktsiisi võiks minimaalselt langetada Läti tasemele, lausus Eesti õliühingu juht Magnus Braun Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Brauni sõnul on see peamiseks sõnumiks täna pärastlõunal toimuval pressikonverentsil, kus osalevad Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsiooni (ERAA) president Einar Vallbaum, Olerexi aktsionär Antti Moppel, AS Alexela Oil juhatuse liige Alan Vaht ning Eesti Õliühingu juhatuse liige ja Orlen Eesti juht Siret Liivamägi.