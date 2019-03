Raadiohommikus: kas Euroopast lähenevad murepilved?

Majanduskoostöö ja arengu organisatsioon ehk OECD kärpis hiljuti märkimisväärselt eurotsooni alanud aasta majanduskasvu prognoosi, sest rahaliidu juhtivad majandused näitavad jahtumise märke. Foto: ALKIS KONSTANTINIDIS, EPA

Reedeses hommikuprogrammis räägime murepilvedest, mis on hakanud Euroopa suurriikide majanduse kohale kogunema, ja sellest, milleks peaksid meie ettevõtjad valmis olema. Stuudiosse tuleb teemat lahkama Eesti Panga ökonomist Peeter Luikmel.

Arutame ka Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsiooni liikme ja ettevõtte Brandmoon OÜ asutaja Signe Ventseliga seda, miks leiame rikaste edetabelitest ja ettevõtete juhatustest kahetsusväärselt vähe naisi. Uurime Ventselilt lähemalt, mida peaks tegema, et naised julgemalt ettevõtja tee valiksid.

Lisaks vaatame koos ajakirjanik Eliisa Matsaluga üle värsked uudised Eesti poliitikast ja uurime, kuidas võidakse edasi liikuda koalitsiooniläbirääkimistega.

Hommikuprogrammi veavad Rivo Sarapik ja Birjo Must.

Päev jätkub nelja saatega.

11.00–12.00 "Äripäev eetris". Saates tulevad jutuks selle nädala kuumimad teemad, millest olulisim on rahapesukahtlus, mis varjutab Luminori ostutehingut. Samuti räägime võimalikest koalitsioonivariantidest ning veel paljust muust. Teemade üle arutavad Äripäeva ajakirjanikud Jaanus Vogelberg, Allan Rajavee ja Marge Väikenurm.

12.00–13.00 "Metsamajanduse ABC". Algab uus 12osaline saatesari, mis annab metsaomanikule juhiseid selle kohta, kuidas kõige paremini oma eesmärke täita ja milline on kõige õigem metsa majandamise viis Eesti näidete ja kogemuste põhjal.

Esimeses saates räägitakse sellest, millised müüdid ja uskumused on levinud seoses metsaga. Võtmeküsimus on aga see, kuidas targalt majandades loodust säästa. Igal metsaomanikul on selle kohta oma tõde ja õigus. Saates jagavad oma mõtteid Timber ASi üks asutajatest Ott Krigul ja juhatuse esimees Toivo Asmer.

13.00–14.00 "Uus Maa kinnisvarasaade". Saade keskendub seekord Harjumaa turule. Stuudios on Harku valla maakler Ketlin Jundas ning Saku ja Saue piirkonna maakler Meelis Paldre, kes räägivad, kui aktiivselt pealinnast väljaspool kinnisvaratehinguid tehakse.

Juttu tuleb ostukliendi profiilist, kallimatest ja odavamatest piirkondadest ning klientide eelistustest. Saab teada, kui palju erinevusi on maakonna kinnisvaraturul võrreldes Tallinnaga ja mis paneb inimesi linnamüüride vahelt maale kolima. Küsimusi esitab Kristi Kool.

15.00–16.00 "Kullafond". Saates "Juhtimislabor" kõneldakse sellest, kuidas saada lahti hirmudest ning hankida juurde enesekindlust. Enesekindlusest sõltub nimelt sooritus nii spordis kui ka ettevõtluses.

Saates on külas Piret Bristol (õppejõud, koolitaja ja coach) ja Jorgen Matsi (peatreener Tartu spordiklubis Võimla, psühholoog kliinikus Ambromed ja saatejuht podcastis "Mõtteaine"). Jorgen Matsi on endine tipptasemel vabavõitleja.

Saates tuleb juttu praktilistest soovitustest, mida lugeda ja millest lähtuda ning kuidas enesekindlust ka lastesse süstida. Samuti ärevusest ülesaamisest ning sellest, miks muretsemine võib vahel kasulik olla. Saatejuht on Rivo Sarapik. Saade oli esimest korda eetris 2018. aasta jaanuaris.

Kuulake raadiot otse siit.