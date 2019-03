Deutche Bank plaanib ühinemist Commerzbankiga

Deutsche Bank ja Commerzbank võivad ühineda. Foto: Reuters/Scanpix

Reuters vahendab, et Saksa suurpangad Deutche Bank ning Commerzbank plaanivad ühineda.

Anonüümsust palunud allikas ütles meediale, et mitteametlikud kohtumised on kahe osapoole vahel toimunud juba mõnda aega, ent kõnelused on siiski väga varajases staadiumis.

Deutsche Banki ning Commerzbanki esindajad keeldusid kuuldusi kommenteerimast.

Spekulatsioon, et kaks panka liituvad, on ringelnud juba mõnda aega. Asjale on andnud vunki juurde ka see, et Saksa rahandusminister Olaf Scholz on tugevate pankade vajadust korduvalt rõhutanud.