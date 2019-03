Britid keelasid skandaalse Boeingu oma õhuruumis

Boeing 737 MAX lennuk Foto: Reuters/Scanpix

Suurbritannia lennuamet teatas täna, et on keelanud lennukatastroofi sattunud Boeing 737 Maxidel oma õhuruumis lendamast.

Euroopa riikidest on peale Suurbritannia ka Saksamaa, Iirimaa, Prantsusmaa, Holland ja Austria keelanud seda tüüpi lennukitel on lennujaamades maanduda, sealt õhku tõusta ja isegi üle riigi lennata.

Briti piloodid on otsusega rahul ning lennuameti otsus jääb jõusse kuni selle tühistamiseni. Ametlikus teadaandes ütleb Briti lennuamet, et otsus tehti, kuna lennuametil puudub piisav info õnnetuse kohta ning tegu on ettevaatusabinõuga.

Briti õhuruumis lendavad nimetatud Boeingutega teiste seas sellised lennufirmad Tui Airways ning Norwegian. BBC vahendab, et üks Turkish Airwaysi lend, mis oli teel Birminghami, pidi keelu tõttu ringi pöörama ning tagasi Istanbuli sõitma.

Lennufirma Tui on teatanud, et peatab Boeing 737 Max tüüpi lennukitega lendamise. Samuti lisas lennufirma, et selle lennukiga toimuma pidanud lennud tõstetakse üle teisele lennukile. Ka Norwegian on teatanud, et peatab Boeing 737 Maxi kasutamise.

Seni on Hiina, Singapur, Austraalia ning Malaisia keelanud ära nende lennukitega lendamise.

Boeing 737 Max on viimase poole aasta jooksul sattunud kahte lennuõnnetusse. Neist esimene juhtus möödunud aasta oktoobris, kui Indoneesia lennufirma Lion Airi lend 610 kukkus alla Jaava merre. Kõik 189 pardal olnud inimest hukkusid.

Läinud nädalavahetusel toimus teine katastroof, kui Aafrika suurima lennufirma Ethiopian Airlinesi lennukiga juhtus õnnetus, kui lennuk oli teel Addis Ababast Keeniasse Nairobisse. Kõik pardal olnud 157 inimest said surma.