USA ähvardab Huawei pärast Saksamaad

USA võitlus Huawei tõrjumise nimel on jõudnud uuele tasemele Foto: Reuters/Scanpix

Kui Saksamaa ei loobu Huawei toodete lubamisest viienda generatsiooni mobiilivõrkude ehitamises, siis lubab USA loobuda Saksamaaga olulise luureinfo jagamisest, kirjutab Wall Street Journal.

USA Saksamaa suursaadik Richard A. Grenell kirjutas Saksa majandusministrile, et Huawei ja teiste Hiina tootjate toodangu asemel tasuks kasutada näiteks Ericssoni. USA ärileht märgib, et see on tõenäoliselt esimene kord, kui USA on mõnda liitlasriiki otsesõnu ähvardanud Huawei tõrjumise nimel.

Valge maja julgeolekunõukogu teatas muuhulgas esmaspäeval, et liitlased peaksid järele mõtlema, millised ettevõtted võrke ehitavad. "Kuna 5G võrgud on suurelt jaolt tarkvarast sõltuvad, siis võivad tootjate tehtud uuendused sellist võrku ka radikaalselt muuta. Võrgud, mille liitlased praegu ostavad, ei ole needsamad võrgud, mis neil mõne aasta pärast on," ütles nõukogu kõneisik Garrett Marquis.

Nii USA kui Saksa ametnikud tunnistasid WSJ-le, et USA ähvardust võetakse eriti tõsiselt kuulda Saksamaa luureorganisatsioonidest, sest need sõltuvad suuresti ookeanitaguste kolleegide sisendist.

Huawei lubas küll Saksamaale, et nad on valmis alla kirjutama "spioneerimisvastasele leppele", kuid Grenell märkis, et selle leppe väärtus on kaheldav, kuivõrd Hiina seaduste järgi on võimalik igat ettevõtet koostööle allutama.