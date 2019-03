Tarmeko automatiseerib tootmist

Tarmeko uus tootmine Tartu külje all Lohkvas Foto: Postimees/Scanpix

Tartu vineeritootja Tarmeko investeerib 3 miljonit eurot tootmise laiendamisse ja automatiseerimisse, uus 5000ruutmeetrine tehasehoone valmib suveks.

Uude tehasesse kolib painutatud vineerist mööblidetaile ja mööblit tootev OÜ Tarmeko LPD, ostame sinna lisaks uue pressi ja automatiseerime paljud tööd. Töötajate arv väheneb veidi, selgitas Tarmeko Grupi üks juht Jaak Nigul Tartu Postimehele.

Tõsi, välispartnerite juures on juba eelmise aasta lõpust nõudluse langust tunda, kuid Tarmeko on nišitegija ega võistle suurtega, mis tõttu loodetakse ka see langus üle elada, lisas ta.

