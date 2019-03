See, et aktsia langeb ülespoole, tuleb lihtsalt üle elada

Käes on eesti keele aasta emakeelepäev. Sada aastat tagasi sai eesti keelest riigikeel. See ei tähenda aga seda, et võime eesti keelt kasutada ükspuha kuidas. Toimetuse keelesäutsud üritavad Äripäevas korda majas hoida. Siin mõned näited viimase aasta säutsudest.

Ega Äripäev uude kontorisse enne sisse ei kolinud, kui euroremont polnud tehtud. Foto: Andras Kralla

Euroajakirjanikud kirjutavad euroartikleid