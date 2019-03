Maksuametil on 90 000 inimesele teade

Foto: Andras Kralla

Maksuamet kutsub teavitustega ligi 90 000 inimest tuludeklaratsiooni esitama, kes seda senini teinud ei ole.

Teavituse saavad nii need, kes saavad oma enammakstud tulumaksu tagasi kui ka need, kellel on tõenäoliselt kohustus tulumaksu juurde maksta.

Maksu- ja tolliameti teenuste osakonna teenusejuhi Hannes Udde sõnul on nende andmetel tuludeklaratsioon veel esitamata 76 376 inimesel, kellel võib tekkida õigus riigi käest tagasi saada arvestuslikult 18,7 miljonit eurot enammakstud tulumaksu. „Samuti saadame teavituse ka neile 10 417 maksumaksjale, kellel võib tekkida tulumaksu juurdemaksmise kohustus summas 3,4 miljonit eurot. Lõplik tulumaksu kohustus selgub aga alles tuludeklaratsiooni esitades, kui on arvesse võetud ka maksusoodustused ja täiendavad tulud," märkis Udde

Tänase seisuga on oma tuludeklaratsiooni esitanud 641 839 inimest. Nendest 518 212 saavad tagasi 165,6 miljonit eurot ja 42 777 maksavad juurde 29,4 miljonit eurot. Maksu- ja tolliamet on inimestele praeguseks tagastanud 150,9 miljonit eurot enammakstud tulumaksu.