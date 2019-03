Swedbank teadis 9 miljardist kahtlasest eurost

Rootsi televisioon on avalikustanud Swedbanki kohta ühe valgustkartva fakti teise järel Foto: Andras Kralla

Swedbank teadis juba aasta eest, et kahtlasevõitu kliendid on Danske panga ja Swedbanki kontode vahel teinud ülekandeid ühtekokku kaks korda suuremas ulatuses, kui pangale on viimasel ajal ette heidetud.

Kui Rootsi televisioon SVT veebruaris avalikustas lekke, mille järgi oli Swedbanki läbinud kahtlase raha hulk 40 miljardit krooni ehk ligi 4 miljardit eurot, siis Swedbanki juht Birgitte Bonnesen kinnitas, et mingeid kahtlaseid suhteid Danske klientidega pole olnud. Tegelikult sai Bonnesen juba mullu septembris siseraporti, milles viidatakse 95 miljardile kroonile ehk 9 miljardile eurole, mis Danske ja Swedbanki kahtlaste klientide vahel liikusid.