Venemaa tekstiilitööstur ajas äri Danske ja Eesti kaudu

Danske pangakonto ülekannete jäljed viisid Venemaa võimupartei Ühtne Venemaa liikmest endise senaatorini, kelle osalusega tekstiilitööstuskontsernis liikus raha offshore-firmade kõrval ka Eesti ettevõtte kaudu.

Õmblejad Venemaa kanga- ja tekstiilitoodete tootjale Nordteks kuuluvas õmblusvabrikus. Foto: Nordteksi koduleht.

Hämarate mitteresidentidest klientidega Danske Eesti filiaalis oli konto ka offshore-firmal Newtex Ltd., kellelt liikus aastate jooksul 5,6 miljonit USA dollarit Eesti ettevõtte Nordtex Holding AS arvele Swedbankis. Osa makseid olid tehtud teiste offshore-firmade nimel. Eesti ettevõtte taga oli Venemaa suure kanga- ja tekstiilitoodete tootja omanik ning endine föderatsiooninõukogu liige Yury Yablokov, kelle vara on pankrotiprotsessis praegu Venemaal arestitud.