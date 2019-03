Levikom süüdistab ministeeriumi konkurentsi lämmatamises

Kõige uuema põlvkonna 5G-levisageduse jaotamine lükkas vastasseisu Eesti ainsa asjade interneti ehk nutistu operaatori Levikomi ja ministeeriumi, kes kinnistab Levikomi hinnangul ebaõiglaselt Elisa, Telia ja Tele2 ülemvõimu.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi side ja riigi infosüsteemide asekantsler Siim Sikkut. Foto: Andras Kralla

Praeguse tegevusplaani järgi jagab majandus- ja kommunikatsiooniministeerium 5G-sagedusala kolmeks, leides, et iga vahemik on piisavalt suur, et see võimaldaks katta suuri andmemassiive, mis uue põlvkonna võrgus liikuma hakkaksid. Riigi vastu kohtusse läinud Levikom leiab, et konkursi kunstlik piiramine kolme sagedusloaga oleks turulukk ja konkurentsi jõuga lämmatamine ning mõistlik oleks nelja või enama loa väljastamine.