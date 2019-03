Vaidlus 5G sageduslubade üle kestab edasi

“Konkursi kunstlik piiramine kolme sagedusloaga oleks sisuliselt turulukk ja konkurentsi jõuga lämmatamine,” lausus Levikomi tegevjuht Peep Põldsamm. Foto: Liis Treimann, Postimees/Scanpix

Tallinna Ringkonnakohus peatas 5G sageduslubade avaliku konkursi, teatas Levikom pressiteates. Levikom toob välja, et peamine etteheide riigile seisneb konkurentsi mahasurumises ning sagedusala väljajagamises mobiilsideoperaatoritele.

Konkursitingimused kohtus vaidlustanud telekomiettevõtte Levikom tegevjuhi Peep Põldsammi sõnul on 5G olemus selliste teenuste pakkumine nagu näiteks asjade internet, tööstusrobotid, isesõitvad autod ja kaugmeditsiin, mille puhul on kõige olulisem võrgu reaktsioonikiirus ja sidekindlus.

“Nelja või enama loa väljastamine on 5G standardiga kooskõlas ja ei takistaks ühelgi mobiilioperaatoril ka kiirema interneti pakkumist, kuigi see ei ole 5G tehnoloogia peamine mõte. 5G sageduslubade konkursi eesmärk peaks eelkõige olema see, et 5G teenused muutuksid Eestis võimalikult kiiresti kättesaadavaks,” lausus Põldsamm. “Konkursi kunstlik piiramine kolme sagedusloaga oleks sisuliselt turulukk ja konkurentsi jõuga lämmatamine.”

Põldsammi sõnul peaks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium andma välja vähemalt neli luba ja jätma ühe kanali regionaalseks kasutuseks tööstustarbijatele, meditsiiniasutustele ja regionaalsetele operaatoritele.

MKM: kellelegi ei anta konkurentsieelist

IKT-asekantsler Siim Sikkut märkis reedel saadetud pressiteates, et kolme kasutusloa väljastamise põhjuseks oli lisaks tehnoloogiale piisava mahu võimaldamise ka kaitseväele puhvertsooni andmine ja teistest riikidest lähtuvad piirangud. "Mitmed Venemaa poolt kasutatavad raadiosüsteemid omavad juba rahvusvahelist kaitset vastavalt Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu (International Telecommunication Union – ITU) eeskirjadele ning Eesti peab sellega arvestama."

Sikkut lisas, et sellise lahenduse juures on kõik kolm sagedusluba võimalikult võrdsed sisaldades nii reaalselt kasutatavaid sagedusi, kui ka Venemaa poolsete piirangutega sagedusi. Selline jaotus ei anna tema sõnul ühelegi sagedusloa võitnud isikule liigset konkurentsieelist ega sea kedagi oluliselt kehvemasse olukorda.

"5G sageduslubade jaotus arvestab kolme peamist tegurit: sagedusala peab olema piisavalt suur uute teenuste pakkumiseks, tuleb tagada Eesti Kaitseväe seadmete häirevaba töö ja võtta arvesse Venemaa poolt seatud piirangud," kirjutas Sikkut.

Tallinna Ringkonnakohus rahuldas reede pärastlõunal Levikom Eesti esialgse õiguskaitsetaotluse osaliselt, millega keelas sageduslubade andmiseks sagedusalas 3410-3800 MHz konkursi läbiviimise 30 päevaks kuni 21. aprillini. Kohus võttis Levikomi määruskaebuse menetlusse ja kohustas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumit ning Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametit vastama määruskaebusele hiljemalt 27. märtsil 2019.