Bolt kutsub töö kaotanud Baltika õmblejaid tööle

Edukate iduettevõtete juhid peavad plaani, kuidas korraga töö kaotanud inimeste massile tõhusamalt appi minna. Idee ajend oli uudis rohkem kui 300 inimese töökaotusest Baltika õmblusettevõttes.

Sõidujagamisteenuse Bolt (endine Taxify) kaasasutaja Martin Villig. Foto: Mihkel Maripuu / Eesti Meedia / Scanpix

"Meil on igasse linna vaja autojuhte. Kel vähegi on autojuhiluba, saab Boltis mugavalt kas või paari päevaga autojuhiks saada, ja see aitab vähemalt ajutiseltki kahe töökoha vahel raha teenida," rääkis Bolti kaasasutaja Martin Villig.