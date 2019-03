Ratas: kolmikliidus saame kõige paremini oma ideid ellu viia

Keskerakonna juht Jüri Ratas (vasakul) usub, et parim võimalus valitsusse pääseda on kolmikliidus Isamaa ja EKREga. Foto: Liis Treimann

Peaminister ja Keskerakonna esimees Jüri Ratas ütles täna volikogu ees kõneldes, et Keskerakonna, Isamaa ja EKRE koalitsioonikõnelused on näidanud, et kolmikliit on kõige parem võimalus pääseda valitsusse ja oma ideid ellu viia.

"Opositsioonis on väga raske oma valijatele reaalseid tulemusi pakkuda ja Eesti elu edasi viia. Seadsime eesmärgiks olla edasi valitsuses, sest nii saame seista oma ideede ja valijate eest. Esmased kohtumised ja ka avalikud mõttevahetused näitasid, et saame seda kõige paremini teha kolmikliidus," selgitas Ratas erakonna pressiteates.

Ratas tõdes, et kolmel erakonnal on mitu maailmavaatelist erimeelsust, kuid osapooltel on tema sõnul tahe leida ühisosa. Ta kutsus erakonnakaaslasi üles andma hinnangut koalitsioonilepingule siis, kui see on valmis. "Ma ei tule volikogu ette koalitsioonileppega, mis läheks vastuollu Keskerakonna maailmavaate ja Eesti huvidega," ütles Ratas. Oma kõnes tõi Ratas välja, et erakonna järgmine volikogu on plaanis korraldada laupäeval, 6. aprillil.

Keskerakonna esimees sõnas, et järgmiste nädalate ja kuude oluline eesmärk on teha võimalikult tugev tulemus Euroopa Parlamendi valimistel, kus erakonna nimekirjas kandideerivad nii kaks eurosaadikut kui ka riigikogu liikmed ja omavalitsustegelased.