Rootsi ei hakka Swedbanki rahapesu uurima

Swedbank. Swedbanki peakontor Rootsis Stockholmis. Rahapesu. Foto: Liis Treimann

Rootsi majanduskuritegudele keskendunud amet ei hakka Swedbanki rahapesusüüdistusi uurima, sest ameti teatel on väidetavad kahtlused aegunud, kirjutab Kauppalehti.

Rootsi majanduskuritegudele keskendunud amet Ekonomibrottmyndigheten kirjutab veebiküljel, et ei alusta eeluurimist Swedbanki väidetava rahapesu kohta, kuna kahtlustused on õiguslikult vananenud.

Bill Browderi investeerimisfirma Hermitage Capital Management esitas Rootsi ametile uurimistaotluse mai algul. Selle järgi on Swedbankist läbi käinud 176 miljoni dollari ulatuses rahapesukahtlusega raha aastatel 2006–2012.

Rootsi ametivõimude teatel on need juhtumid nii kaugel minevikus, et aastal 2014 jõusse astunud varasemast karmim rahapesuvastane seadus neid ei puuduta.

Eelmise aasta detsembris otsustas Ekonomibrottmyndigheten, et ei alusta Nordea rahapesu puudutavate väidete uurimist.