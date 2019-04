Sandor Liive näeb väikeses tuumajaamas suurt võimalust

Eesti Energia endine juht Sandor Liive näeb uuema põlvkonna tuumajaamades head võimalust. Foto: Andras Kralla

Neljanda põlvkonna väike tuumajaam oleks tõsiseltvõetav alternatiiv praegu põlevkivist toodetavale elektrienergiale, ütles Fermi Energia OÜ omanikeringi kuuluv endine Eesti Energia juhatuse esimees Sandor Liive ERRile.

Liive sõnul tuleks vaadata uuel tehnoloogial põhinevaid ehk neljanda põlvkonna tuumajaamasid, mis on kompaktsemad ja väiksemad ning mille ehitusaeg on oluliselt lühem. Liive lisas, et selliste (näiteks sulasoola reaktoritel põhinevate) tuumajaamade maksumus jääb alla miljardi euro, mitte suurusjärku 10 miljardit, nagu vanema põlvkonna omadel.

Pikemalt saab lugeda ERRist.

Märtsis külastas Eestit tuumareaktorit ehitava Suurbritannia ja Kanada ettevõtte Moltex Energy esindaja Simon Newton, kes sarnaselt Liivele leidis, et mingil ajal võiks Eesti minna põlevkivienergialt üle tuumaenergiale. Sel nädalal külastab Eestit uue põlvkonna tuumareaktoreid arendava Kanada ettevõtte Terrestrial Energy esindaja Canon Bryan, vahendas ERR.

Portaali Geenius andmetel on Terrestrial Energy plaan arutada koos Fermi Energiaga koostöövõimalusi Eestisse tuumareaktori paigutamise tasuvusanalüüsi läbiviimiseks. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium kinnitas väljaandele, et tuumajaama rajamise üle Eestisse käib praegu tihe arutelu.

"Eestis kindlasti tuumaenergiat tuleviku vaates ei ole mõtet välistada," ütles ministeeriumi energeetika asekantsler Timo Tatar Geeniusele.

Kanada ettevõttega koostöövõimalusi otsiv Fermi Energia on tänavu veebruaris asutatud Eesti ettevõte, mille peamine tegevusala on ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine.