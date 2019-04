Toidutootja kaasab raha Iirimaale minekuks

Saaremaal toidusegusid valmistav Boostme kaasab ühisrahastusega kuni 300 000 eurot, et siseneda välisturgudele ja suurendada tooteportfelli.

Boostme omanikud Teet Torim ja Sven Nuum otsivad investorite abi, et suurendada eksporti. Foto: Boostme

Boost Yourself kaubamärki kasutav ettevõte teatas, et kaasatavast rahast ligi pool investeeritakse Iirimaa turule sisenemiseks. Esmalt plaanib ettevõte kasvatada Iirimaal müügitulemusi e-poe kaudu ja seejärel liikuda toodetega jaekettidesse. Aastaks 2020 soovib ettevõte saavutada 10protsendilise turuosa. Teine osa investeeringust on planeeritud tooteportfelli täiendamisse.

Boostme ühe omaniku ja tegevjuhi Teet Torimi sõnul võib Iirimaa olla paljude jaoks üllatav sihtriik, kuid müügitulemused näitavad just Iirimaalt rohkesti tellimusi ja ka kordusoste. "Oleme enam kui poole aasta jooksul teinud uuringuid ja eeltööd, et leida võimalusi turu sisse töötamiseks. Iirimaa turule jõulisemalt sisenemise teeb lihtsamaks ka inglise keele ja euro kasutamine," selgitas Torim.

Ühisrahastuskampaania üks juhtinvestor on Arco Vara väikeaktsionär ja nõukogu liige Kert Keskpaik.

Boostme mullu avaldatud majandusaruande järgi teenis ettevõte 2017. aastal ligi poole miljoni eurose müügitulu juures üle 32 000 euro kasumit. Aasta varem oli 120 000 euro suuruse müügitulu juures kasum veidi üle 7000 euro.

Boostme omanikud on võrdselt Sven Nuum ja Teet Torim.