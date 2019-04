Raadiohommikus: kas Kersti Kaljulaidi kohtumine Vladimir Putiniga oleks viga?

Analüüsime neljapäeval kokku tuleva riigikogu töövõimet, president Kersti Kaljulaidi võimalikku kohtumist Vladimir Putiniga ning tekkiva valitsuskoalitsiooni dilemmasid. Stuudios on kolumnist ja poliitikavaatleja Hannes Rumm.

Hommikuprogrammis analüüsitakse president Kersti Kaljulaidi võimalikku kohtumist Vladimir Putiniga. Foto: Liis Treimann

Teeme koos ajakirjanik Liina Laksiga kokkuvõtte Brexiti hetkeseisust ja teistest globaalselt kuumadest teemadest.

Mida arvata eufooriast maailma aktsiaturgudel ja pensionisüsteemi lammutamisest kodumaal? Teemasid kommenteerivad Investeerimisklubi eestvedaja Marko Oolo ja investor Toomas (alias börsiajakirjanik Juhan Lang). Ühtlasi valgustame suvise suurürituse Investeerimisfestival 2019 korraldamise telgitaguseid.

Hommikuprogrammi veavad Priit Pokk ja Igor Rõtov.

Saatepäev jätkub nelja saatega.

11.00–12.00 "Poliitikute töölaud". Neljapäeval kell 11 koguneb riigikogu uus, XIV koosseis. Samal ajal on eetris saade, kus on külas Monika Haukanõmm ja Imre Sooäär. Mõlemad on olnud varem riigikogu liikmed, kuid kumbki seekord mandaati ei saanud. Samuti ühendab neid see, et nad mõlemad lahkusid enne valimisi oma koduerakonnast ja kandideerisid hoopiski mõne teise erakonna ridades. Saatest selgub, kuidas nad oma otsust tagantjärele hindavad. Kas nad panustasid vale hobuse peale või läksid valimised nii, nagu pidid? Samuti arutatakse saates, kuidas saaks riigikogu töökorraldust efektiivsemaks teha. Saatejuht on Eliisa Matsalu.

12.00–13.00 "Kullafond". Saatest saab teada, mida teha siis, kui müük üldse ei suju, mida peab arvestama uue põlvkonna ehk noorte müügitööle siirdumisel ning kuidas hoida ettevõttes kinni 20 aastat tegutsenud head müügimeest, keda kõik konkurendid enda juurde püüavad meelitada. Sellest rääkis Äripäeva Akadeemia koolitaja Mihkel Reinsalu. Saatejuht on Rivo Sarapik. Saade jõudis esimest korda kuulajateni 2018. aasta alguses.

13.00–14.00 "Eetris on ehitusuudised". Ehitushinna tõus on seotud inflatsiooniga. Saates on külas Mapri Ehituse tegevjuht Tarmo Roos, kes kõneleb nii ehitushinnast, ehitusmahtudest kui ka jätkuvast vajadusest kasvatada efektiivsust. Jutuks tulevad ka ühe ehituse õnnestumise eeldused ning abinõud, mida ehituse peatöövõtja kasutab, tegeledes võimalike riskidega. Saatejuht on Lauri Leet.

15.00–16.00 "Kullafond". Saatest selgub, mis kasvu- ja ärivõimalusi pakuvad ettevõtjale liit- ja virtuaalreaalsus, kuidas kaasata raha ning kuidas motiveerida end tegutsema, teades, et 90% sarnastest firmadest lõpetab läbikukkumisega. Sellest kõnelesid EBSist võrsunud idufirma Wolf3D kaasasutajad Timmu Tõkke ja Rainer Selvet. Saatejuht on Rivo Sarapik. Saade jõudis esimest korda kuulajateni 2017. aasta sügisel.

