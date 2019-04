Mihhail Kõlvart liigub Tallinna linnapea tooli suunas

Tänavustel riigikogu valimistel sai keskerakondlane Mihhail Kõlvart 17 150 häält, 2017. aasta kohalike omavalitsuste valimisel 24 668 häält. Foto: Liis Treimann

Keskerakonna juhatus kinnitas täna Tallinna linnapeakandidaadiks senise linnavolikogu esimehe Mihhail Kõlvarti, teatas Keskerakond.

Keskerakonna esimees, peaminister Jüri Ratas esitas täna erakonna juhatusele ettepaneku kinnitada erakonna aseesimehe, Tallinna linnavolikogu esimehe Mihhail Kõlvarti kandidatuur Tallinna linnapea kohale. Ratase sõnul on Kõlvart "kahtlemata väga pädev kandidaat, keda kohalike omavalitsuste valimistel usaldas ligi 25 000 pealinlast".

Tallinna meerikandidaadiks kinnitatud Mihhail Kõlvart ütles, et ametiketiga kaasnev vastutus on suur ning esimene eesmärk on hoida pealinna juhtides vähemalt sama taset kui Taavi Aas. "Taavi Aas pole olnud mitte ainult hea linnapea, vaid ka tugev meeskonnajuht. Usun, et meievaheline suurepärane koostöö jätkub ka tulevikus ning arutame edaspidigi ühiselt, kuidas pealinna inimeste heaolu parandada," sõnas Kõlvart.

Eile teatas linnapea Taavi Aas, et lahkub riigikogusse. Viimastel riigikogu valimistel hääletas Aasa poolt veidi alla 4000 inimese Mustamäelt ja Nõmmelt. Riigi tasandil soovib Aas keskenduda eeskätt rahandus- ja majandusküsimustele, lisaks seista omavalitsuste laiemate õiguste eest.

Keskerakonna juhatus kinnitas täna lisaks linnapeakandidaadile ka Tallinna linnavolikogu esimehe kandidatuuri. Linnavolikogu esimeheks võib saada endine Pirita ja Nõmme linnaosavanem ning endine riigikogu liige Tiit Terik.