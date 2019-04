Tallinn saab uue linnapea

Tallinna linnapea Taavi Aas on otsustanud ametit vahetada. Foto: Liis Treimann

Tallinna linnapea Taavi Aas lahkub ametist ja jätkab tööd riigikogus, teatas Raepress.

Aasa sõnul otsustas ta riigikokku mineku kasuks muutunud poliitilise olukorra tõttu ja seetõttu, et "nii on minu meeskonnal vaja".

Keskerakondlane Taavi Aas sai tänavustel riigikogu valimistel kolmandas ehk Talinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa valimisringkonnas 3925 häält.

Riigi tasandil soovib Aas keskenduda rahandus- ja majandusküsimustele, lisaks seista omavalitsuste laiemate õiguste eest.

"Poliitiline olukord on veebruarist saadik oluliselt muutunud ja sellises olukorras on minu meeskonnal vaja, et rakendaksin end just riigi tasandil," ütles Aas.

"Tallinn on ja jääb headesse ja kogenud kätesse,“ lisas ta. Aasa sõnul on oluline, et uus valitsus on Tallinna plaanide suhtes sõbralikult meelestatud ja see tähendab, et riigi ja linna suured ühisprojektid saavadki teoks.

Kui Aas läheb riigikogusse, siis linnapea kohusetäitjaks saab uue linnajuhi nimetamiseni praegune abilinnapea Kalle Klandorf.

Samas teatas Aas, et toetab uue linnapeana praegust Tallinna linnavolikogu esimeest Mihhail Kõlvartit, kes kogus riigikogu valimistel teises ehk Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa valimisringkonnas 17 150 häält, jäädes alla vaid valimiseid võitnud Reformierakonna esimehele Kaja Kallasele (kogus neljandas ehk Harju- ja Raplamaa valimisringkonnas 20 072 häält).