Riigikogulased marssisid läbi meeleavalduse Toompea lossi

Avaistungile kogunenud riigikogu liikmeid ootas ees meeleavaldus Toompea lossi ees. Foto: Liis Treimann

Täna kella üheteistkümneks kogunes märtsis valitud uus riigikogu avaistungile, kus valitakse ka riigikogu juhatus.

President Kersti Kaljulaid rõhutas riigikogu ees peetud kõnes vajadust mõelda selle peale, kuidas panna 30 aasta majandusareng teenima ühiskonna huve nii, et kõik tunneks, et on sellest osa saanud. Sealjuures kutsus Kaljulaid üles ütlema „ei“ revolutsioonidele ja ühiskonna lammutamisele. „Tõeline konservatiiv on see, kes oskab piisavalt hästi hinnata toimuvaid ja eesootavaid muutusi ühiskonnas ning tasakaalustada neid nii, et meil poleks kunagi revolutsiooni tarvis,“ lausus president Kaljulaid.

Ta ütles, et kui riik tegutseb koos ja ausalt, on võimalik ühiskond uuesti kokku liita. "Aga see eeldab ausust, siirast tahet igaüht mõista, omaenda poliitiliste otsuste heade külgede kõrval ka negatiivse kõrvalmõju tunnistamist ja sellele leevenduste otsimist,“ lausus Kaljulaid.