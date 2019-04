„See on must päev ettevõtluse jaoks“

Keskerakonna, EKRE ja Isamaa koalitsioonilepe Eesti ja siinse ettevõtluse jaoks halvim, mis juhtuda sai, leiab iduettevõtja Ragnar Sass. Teda hirmutavad EKRE väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri kandidaadi Marti Kuusiku senised sõnavõtud. Kuusik lubab aga ministrina olla ettevõtjatele lugupidav partner.

Ettevõtja Ragnar Sassis tekitab kolmikliidu koalitsioonilepe pahameelt. Foto: Andres Haabu

Nädalavahetusel tutvustasid Keskerakond, Isamaa ja EKRE koalitsioonilepingut. Ettevõtja Ragnar Sassi sõnul on kõik erakonnad teinud vigu, kuid see, mis tänaseks on kokku keeratud, on Eesti kui avatud ühiskonna jaoks üks halvim versioon üldse. „Kokkuvõttes hülgas Jüri Ratas iduettevõtluse ja andis selle EKRE kätte,“ selgitas Sass. Ta rääkis, et kui muidu on kolmikliidu koalitsioonileping ümmargune, siis üks asi riivab väga silma. Nimelt on leppes ettevõtluse peatüki all kirjas, et järgitakse Eesti majandusele ja ühiskonnale kasulikku ning ranget sisserändepoliitikat ja vaadatakse üle sisserändekvoodi erandid, mida kuritarvitatakse.