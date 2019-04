Juncker nõudis Hiina ja Euroopa Liidu kohtumisel võrdsust

Hiina peaminister Li Keqiang täna Belgias Brüsselis toimunud Euroopa Liidu ja Hiina tippkohtumisel. Paari nädala eest tegi Euroopas ringreisi Hiina president Xi Jinping. Foto: Reuters/Scanpix

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker nõuab, et Euroopa ettevõtetel oleks Hiinas samad õigused nagu Hiina ettevõtetel on Euroopas.

„Euroopa Komisjonil on uus strateegia. Me selgitame, et meie siin Euroopas oleme huvitatud sellest, et Euroopa ettevõtted Hiinas võiksid nautida samu õigusi nagu Hiina ettevõtted Euroopas,“ ütles Euroopa Komisjoni president Jean Claude Juncker täna vaid mõni minut enne Hiina peaministri Li Keqiangiga kohtumist iga-aastasel Euroopa Liidu ja Hiina kohtumisel.