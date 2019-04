Trump ähvardab Euroopat tariifidega helikopteritele, mootorratastele, juustule ja veinile

President Donald Trump teeb ettepaneku kehtestada Euroopa Liidule tollitariifid kaupadele helikopteritest juustudeni selle eest, et Euroopa Liit toetab subsiidiumidega lennukitootjat Airbusi, mis kahjustab USA majanduslikke huvisid, kirjutas Bloomberg.

Kaubandussõda Euroopa Liiduga eskaleerub, tollitariifidega võivad pihta saada ka juust, oliiviõli ja vein. Foto: Scanpix / Lutter

Nimekirja koostamisel, kuhu kuuluvad näiteks helikopterid, suusakostüümid, veinid, juustud ja mootorrattad, viitas USA esindaja Maailma Kaubandusorganisatsioonis järeldusele, et Airbusile antav abi on „korduvalt tekitanud kahju Ameerika Ühendriikidele”, teatas USA administratsioon esmaspäeva õhtul. Alates esmaspäevast algab protsess 1974. aasta kaubandusseaduse paragrahvi 301 alusel, et „määratleda ELi tooted, mille suhtes võib kohaldada täiendavaid tollimakse seni, kuni EL omapoolsed subsiidiumid kaotab”.