Avo Viiol: ma ei ole võimeline sellist summat maksma

Avo Viiol 2004. aastal vanglast vabanenuna Tartus. Foto: TIIT BLAAT, Ekspress Meedia

Kultuurkapitali endine tegevjuht Avo Viiol, kes aastaid tagasi kultuurkapitalilt 8,5 miljoni krooni riisumise eest süüdi mõisteti, ütles kolmapäeval Viru maakohtus, et pole võimeline tasuma seda summat, mis talt kohtuotsusega välja mõisteti.

"Ma ei ole võimeline sellist summat maksma," rääkis Avo Viiol kohtus, kirjutab Põhjarannik.

Tema sõnul on tal olnud raske periood, kus ta on pidanud oma lähedasi hooldama ning ei saanud seega kodust välja, samuti süüdistas ta ajakirjandust endavastastes rünnakutes.

Avo Viiol on jäänud aastast 2012 Eest Kultuurkapitalile võlgu 545 791,29 eurot, teatas Eest Kultuurkapitali esindaja vandeadvokaat Terje Eipre.

Eipre sõnul esitas Eest Kultuurkapital selle aasta märtsis Viru Maakohtule avalduse Avo Viioli pankroti välja kuulutamiseks. „Avo Viiol riisus aastatel 1999–2002 tegevdirektorina ametiseisundit kuritarvitades omastamise teel talle usaldatud ja tema korralduses olevat Eesti Kulutuurkapitali vara kokku 8 521 910 krooni ulatuses. Väidetavalt mängis ta selle raha maha kasiinos,“ teatas Eipre.

Tänaseks on kohtutäituril õnnestunud võlausaldaja üle poole miljoni euro ulatuvast nõudest ära maksta vaid 5326 eurot.

Firmasid pole õnnestunud müüa

Eipre teatel on võlgniku ainsaks väärtust omava varaks osalused äriühingutes OÜ Viru Äriteenindus 2556,47 eurot ja Julius Consult. Viru Äriteeninduse viimane majandusaasta aruanne pärineb 2016. aastast8. Julius Consulti viimane majandusaasta aruanne kajastab samuti vaid 2016. a majandusaasta näitajaid. Täitemenetluse jooksul pole täituril õnnestunud võlgnikule kuuluvaid osasid tänaseni realiseerida, andis Eipre teada.

2011. aastal kirjutas Äripäev, et Jõhvi vallavalitsus on Viioli firmalt Viru Äriteenindus aastaid konsultatsiooniteenust ostnud, peamiselt suuremahuliste hangete läbiviimisel. “Püsilepingut meil pole, ostame talt teenust keerulisemate hangete puhul, et mitte oma töötajaid liigselt üle koormata,” selgitas Jõhvi toonane vallavanem Tauno Võhmar. Viioli teenuse maksumuse suurusjärk ühe hanke kohta on keskmiselt 1000 eurot, mõnikord vähem, mõnikord rohkem, lisas ta.

Maksejõuetus ei möödu

Eipre arvates on Viiol maksejõuetu ning maksejõuetus ei ole ajutise iseloomuga. Kohus teeb lähiajal lahendi ajutise halduri määramise kohta.

Kaitsepolitsei vahistas 2002. aastal Kultuurkapitali üle kuue aasta juhtinud Avo Viioli, kes riisus aastate jooksul 8,5 miljonit krooni ja suurema osa sellest mängis kasiinodes maha. Tallinna linnakohtus sõlmitud lihtmenetluse kokkuleppe järgi mõisteti Viiol süüdi suurriisumises ja võltsimises ning teda karistati kahe aasta ja kaheksa kuu pikkuse vangistusega, lisaks mõisteti temalt välja 8,5 miljonit krooni. Viiol vabanes vanglast 2004. aastal.

Viioli tegevuse tõttu astus toona kultuuriministri kohalt tagasi reformierakondlane Signe Kivi.