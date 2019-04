Tieto hakkab koondama

Foto: Tieto koduleht

Eestiski 300 töötajaga tegutsev Soome IT-firma Tieto plaanib üle maailma koomale tõmmata 700 töökohta, kirjutab Yle uudisteportaal.

Tieto uus tegevuskava näeb ette väiksemat sisemise koordinatsiooni vajadust ja vähem haldamistegevust.

Soomes mõjutab koondamine 210 töökohta, läbirääkimisi alustatakse kõikides Tieto kontorites.

Üle maailma puudutavad koondamised 700 töökohta, Soome kõrval mõjutab see rohkem Rootsi ja Tšehhi üksust.

Koondamistega tahetakse ühele poole saada selle aasta jooksul.

Meetmetega loodab Tieto kokku hoida 30–35 miljonit eurot. See on seotud uue strateegiaga, millega Tieto tuli välja veebruaris. Siis lubas ettevõte palgata üle maailma 2500–3000 töötajat.

„Kahjuks viib meie tegevusviisi muutus ka koondamisteni ja need otsused on alati rasked,“ ütles ettevõtte tegevjuht Kimmo Alkio pressiteate vahendusel.

Tietol on üle maailma 15 000 töötajat, neist 3700 on Soomes ja Eesti üksuses töötas 2017. Aasta lõpu seisuga 310 inimest.

Eestis seostub SKAIS2ga

Tieto Estonia jäi 2017. aastal kahjumisse 108 000 euroga, tegevuskahjum oli 82 000 eurot, ka aasta varem oli ettevõte kahjumis. Tieto Estonia käive oli 2017. aastal üle 14 miljoni euro ja see suurenes aastaga 3 miljoni euro võrra.

Eesti meediast on Tieto nimi viimasel ajal läbi käinud kui sotsiaalkaitse infosüsteemi teise versiooni ehk SKAIS2 ebaõnnestunud arendaja. SKAIS2 on keeruline projekt: sotsiaalkindlustusameti makstavaid toetusi või teenuseid tarbib umbes pool Eesti elanikkonnast. Sotsiaalkulusteks maksab riik igal aastal miljardeid eurosid, see on peaaegu pool riigieelarve kogumahust. Kõike see tuleb arveldada, määrata ja hallata SKAISi süsteemide kaudu.

Tieto alustas SKAIS2 arendamist 2014. aastal.

2017. aasta augustis otsustas sotsiaalkindlustusamet lõpetada aastaid kestnud IT-süsteemide arenduse lepingu Tieto Eesti haruga, tuues põhjuseks, et tähtaegadest ei peeta kinni ja vigu on palju. Uue konkursi tulemusel hakkavad SKAIS2 arendama Nortal ja Trinidad Wiseman.

Tieto teatas, et tahab suurendada IT-teenuste osutamist erasektori klientidele.