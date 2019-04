Kiik: lootsin ja ootasin, et saan ministriks

Keskerakonna sotsiaalministri kandidaat Tanel Kiik tõdes, et on oodanud, et temast võiks ühel ilusal päeval minister saada.

Jüri Ratase pikaajaline nõunik Tanel Kiik peab varsti endale ise nõuniku otsima. Temast saab suure tõenäosusega järgmine sotsiaalminister. Foto: Liis Treimann

Tanel Kiik ütles Äripäeva hommikuprogrammis, et uus valitsus keskendub sellele kuidas tervishoiu rahastust ümber korralda.