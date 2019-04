Hiinlastelt võetud megalaen võib Montenegrole hävituslikult mõjuda

Bari linnast Belgradi kulgev kiirtee läheb maksma 1,3 miljardit dollarit. Kiirteed ehitab Hiina riigiettevõte ning tee ehitamiseks on Montenegro võtnud Hiinalt soodsa laenu. Foto: AFP/Scanpix

Montenegro võttis Hiinalt suure laenu kiirtee ehitamiseks. Kui riik ei suuda laenu tagasi maksta, tähendab see hiinlastele õigust osale Montenegro territooriumist.

Montenegro valitsus laenas Hiinalt raha, et ehitada kiirtee, mis kulgeb Bari sadamast Montenegros Serbia pealinna Belgradi. Kiirtee maksumus on hinnanguliselt 1,3 miljardit eurot ning see on 445 kilomeetrit pikk.