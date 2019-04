Euroopa Liit sai Hiinalt väikse lobivõidu

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker (paremal) ja Hiina peaminister Li Keqiang teisipäeval tippkohtumisel. Foto: AFP/Scanpix

Teisipäeval peetud Euroopa Liidu ja Hiina tippkohtumine tõi eurooplaste jaoks pisikese võidu, mille kõrval näib USA president Donald Trump suure kaotajana.

Mõnes mõttes võiks öelda, et Euroopa Liidu lobistamine läks asja ette. Euroopa Liit ja Hiina leppisid kokku, et Hiina tehtavate välisinvesteeringute hind ei peaks olema tehnoloogiliste saladuste avaldamine. Lääne valitsused on olnud rahulolematud, et välisfirmad peavad Hiinas äri tegemiseks avaldama sealsetele äripartneritele tehnoloogilist tundlikku teavet.