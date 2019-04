Marko Mihkelson Brexitist: kõik liigub uue referendumi poole

Kõik märgid näitavad, justkui saaksid britid veel ühe korra Suurbritannia Euroopa Liidust lahkumise üle otsustada, ütles eile eelmise riigikogu koosseisu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Marko Mihkelson Foto: Veiko Tõkman

Mihkelsoni sõnul näitab otsus pikendada lahkumistähtaega oktoobri lõpuni, et ei Euroopa Liit ega Suurbritannia peaminister Theresa May soovi leppeta lahkumist. „Leppeta lahkumise puhul saavad kõik aru, et see on brittidele majanduslikult kõva löök,“ sõnas Mihkelson.