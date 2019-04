Raadiohommikus: Brexit, parim finantsjuht ja Tallinna Kaubamaja

Reedeses hommikuprogrammis kommenteerib Tallinna Kaubamaja värskeid tulemusi ettevõtte juht Raul Puusepp. Foto: Andres Haabu

Reedel pidi läbi saama brittidele Euroopa Liidust lahkumiseks antud esimene pikendustähtaeg, mida nüüd omakorda pikendati oktoobri lõpuni. Vaatame riigikogu liikme Marko Mihkelsoniga üle võimalikud tulevikustsenaariumid ning räägime läbi nende tähenduse nii brittidele kui ka Euroopale tervikuna.

Samuti kuuleme intervjuud neljapäeval valitud parima finantsjuhiga, kes räägib, kuidas ta nii kaugele on jõudnud, millised on tema selle aasta suurimad eesmärgid ning kuidas ta oma meeskonda valib.

Neljapäeva õhtul ilmunud Tallinna Kaubamaja I kvartali tulemustest räägime ettevõtte juhi Raul Puuseppaga.

Loomulikult vaatame üle aktsiaturgudel toimuva ning teeme ülevaate Pärnu finantskonverentsi olulisematest teemadest.

Hommikut veavad Indrek Mäe ja Ken Rohelaan.

Päev jätkub nelja saatega.

11.00–12.00 "Äripäev eetris". Äripäeva ajakirjanikud Allan Rajavee, Kristjan Pruul ning Linda Eensaar vaatavad tagasi nädala olulisematele sündmustele. Kõneleme rahapesumurest makrovaates, olukorrast kinnisvaraturul Tallinna vangla näitel ning ei saa ka üle ega ümber poliitikast ehk sellest, mida koalitsioon oma leppes lubab.

12.00–13.00 „Digiturunduse praktikum“. Saates tuleb juttu sellest, millised on head meilide loetavuse numbrid, kui oluline on personaliseeritus ning miks peaks tegema meilide testimisi. Samuti räägitakse sellest, kuidas äratada surnud baasi ning jagatakse soovitusi, kuidas müüki meiliturundusega kasvatada. Saates on külas Smaily asutaja ja tegevjuht Erkki Markus ning saadet juhib Priit Kallas Dreamgrow Digitalist.

13.00–14.00 „Fookuses on kindlustus“. Saates uurime, millised on ettevõtete peamised riskid, mille vastu tasub sõlmida äri katkemise või krediidikindlustus. Saates on külas If Kindlustuse ettevõtete varakindlustuse tootejuht Risto Sondla, ERGO varakahjude osakonna juhataja Erko Makienko ja KredEx Krediidikindlustuse juhatuse liige Mariko Rukholm. Saadet juhib Liis Amor.

15.00–16.00 "Ettevõtlusraadio". Investoriteliidu saates tuleb juttu sotsiaalmeediast ja selle kasust ning kahjust ettevõttele. Kuidas luua sotsiaalmeedias ettevõttele head kuvandit ja millised ohud seal valitsevad, räägib Milos OÜ reklaamibüroo tegevjuht Brit Mesipuu. Saatejuhid on Swen Uusjärv ja Mart Opmann.

