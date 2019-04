Kaja Kallas ei looda enam keskerakondlaste häältele

Reformierakonna juht Kaja Kallas (vasakul) peab saama valitsuse moodustamiseks riigikogu heakskiidu, kuid praegu jäävad selleks vajalikud hääled puudu. Foto: Liis Treimann

Riigikogu valimised võitnud Reformierakonna juht Kaja Kallas, kes peab esmaspäeval parlamendis kõne ja misjärel saadikud hääletavad, kas talle anda volitused valitsuse moodustamiseks, ei looda enam Keskerakonna liikmete toetust saavutada, kirjutab ERR.

"Kui vaadata seda, mida ütles Martin Helme (EKRE üks juhtidest – toim) ühes intervjuus, et Keskerakonna liikmetele pidi andma rohkem ametikohti, et nad oleksid selle koalitsiooni suhtes positiivselt meelestatud, siis mul muidugi puudub illusioon, et keegi neist leiaks üles julguse hääletada oma südametunnistuse järgi," lausus ta.

President Kersti Kaljulaidilt ettepaneku moodustada valitsus saanud Kaja Kallas teeb ettekande esmaspäeval kell 15 riigikogus.