Omniva: e-poes ei ole mõistlik pakkuda tasuta transporti

Omniva juhatuse liige Andre Veskimeister näeb, et e-kaubanduses tasuta transporti pakkumine ei ole jätkusuutlik. Foto: Marko Mumm

Tasuta tarne lisamisega saab e-pood küll algselt konkurentsieelise, kuid seda on teistel lihtne järele teha. Omniva juhatuse liikme Andre Veskimeistri sõnul tuleb ettevõtetel hakata varem või hiljem tegelema kasumlikkuse parandamise ja enese vee peal hoidmisega, kirjutab Äripäeva teemaveeb Kaubandus.ee.

Veskimeistri sõnul jälgib tasuta transpordi pakkumine e-kaubanduses sama mustrit, mille lõksu jäid 20 aastat tagasi meediaettevõtted. "Siis otsustati, et internetis teenitakse raha bänneri näitamise eest ja tarbijalt sisu eest raha ei küsita. See tulumudel on nüüd murenenud tänu Google'i ja Facebooki arengutele, aga üles on kasvanud terve põlvkond inimesi, kes ei ole harjunud internetis sisu eest maksma. Ja meediafirmad näevad nüüd suurt vaeva, et sisu eest tarbija käest väärilist tasu saada," märkis Omniva juhatuse liige.

Veskimeistri sõnul on sama juhtumas ka e-kaubanduses. "Alguses lisavad tasuta tarne oma klientidele ainult mõned kauplejad, saades sellega konkurentsieelise. Samas on teistel seda pakkumist nii lihtne järele teha, et see on ainult aja küsimus, kui kogu turul muutub tasuta transport tarbijatele standardiks," märkis ta. "Kaupmees peab sellisel juhul transpordikulu oma marginaali sisse mahutama. Seda toetab veel mõtteviis, et alguses ei ole vaja e-poel kasumlikkusega tegeleda, vaid on vaja suurendada turuosa. Täpselt nagu aastaid tagasi dotcom-buumi ajal – tähtis on kasvatada kasutajate arvu. See aga viib omakorda paljud kaupmehed pankrotti ja alles jäävad üksikud kauplejad, kes hakkavad vaeva nägema sellega, kuidas marginaali parandada. Ja üks tee selleks on transpordikulu eest raha küsimine. See kõik on juba olnud ja tuttav."

Pikemalt saab lugeda teemaveebist Kaubandus.ee.