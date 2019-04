Soome võttis kurjategijatelt ära kümneid miljoneid

Soome paistab majanduskuritegude vastu võitlemisel silma. Foto: EPA

Soome sai majanduskuritegudega seotud raha tagasi eelmisel aastal üle 27 miljoni euro, mis on kõvasti rohkem kui eelmistel aastatel ja seda peetakse ka rahvusvaheliselt tubliks saavutuseks, kirjutas Helsingin Sanomat.

Täna avalikustatud Soome halli majanduse ja majanduskuritegude vastu võitlemise statistika järgi oli suurem osa Soomes eelmisel aastal avastatud majanduskuritegudest maksupettused, raamatupidamispettused ja võlgnike kuriteod, mida oli üldmahust kokku 44 protsenti. Nende kohta teevad avaldusi maksuhaldur ja pankrotihaldurid.

Soome maksuhalduri halli majanduse uurimisosakonna hinnangul on võitlus varimajanduse ja majanduskuritegudega praegu tõhus ja see on suurendanud vahelejäämisriski. Välistööjõudu kontrolliti kohalike omavalitsuste ja politsei koostöös eelmisel aastal rohkem kui 200 korral.

Maksuhalduri kontrollid tuvastasid eelmisel aastal 1100 musta töötajat, musta palka maksti kokku ligikaudu 42 miljonit eurot. Musta palgaga vahelejääjaid oli rohkem transpordi-, ehitus-, koristus-, toitlustus- ja konsultatsioonifirmades, aga ka automüügis.

Rahapesu uurimiskeskus peatas eelmisel aastal Soomes 5,2 miljoni euro liikumise. Ametivõimud võtsid enda valdusse kuritegelikul teel saadud vara üle 2,3 miljoni euro.

Rahapesu kohta tegid kõige rohkem avaldusi kasiinofirmad, makseteenuse pakkujad ja pangad. Enamasti tekitasid kahtlust ebatavalised rahaülekanded, erinevus kliendirühma tavapärasest käitumisest ja puudulik vara päritolu selgitus.

Toll pidas kinni võltskaupu 2,2 miljoni euro ulatuses.