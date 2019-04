Hansson: riik kütab raha juba buumivasse ehitussektorisse

Keskpanga presidendi Ardo Hanssoni sõnul on praegu riskid Eesti finantsstabiilsusele väiksed, kuid raha lisandudes võivad löögi alla sattuda tsüklilise ja äärmiselt volatiilse käekäiguga ehitus- ning kinnisvarasektor. Foto: Liis Treimann

Kuigi aeglustuv kinnisvaraturg ja vähenev elamuehitus on märk stabiliseerumisest, kütab ehitussektori jätkuvat buumi riiklike rajatiste loomine, tõdes Eesti Panga president Ardo Hansson. Tema hinnangul võib kinnisvaraturu stabiilsust ohustada ka uue valitsuse plaan muuta teine pensionisammas vabatahtlikuks.

Eesti Panga 2019. aasta esimest finantsstabiilsuse ülevaadet (FSÜ) tutvustanud Hanssoni sõnul moodustab ehitussektor ligi kolmandiku SKPst ning kasvutempo on 6–7 protsendi peale kütnud pankade väljastatud laenud. „Seni, kuni kõik sujub, on hästi, aga mida tsüklilisem on majandusharu, seda tõenäolisem on, et buumile järgneb halvem aeg,“ tõdes Hansson.