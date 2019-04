Raadiohommikus: kolmest ettevõtjale olulisest saavutusest ja õppetundidest

Columbus Eesti tegevjuht Ivo Suursoo räägib, mis kasu on olnud Eesti Rahvusvahelisest Majast. Foto: Raul_Mee

Parima personaliprojekti viis sel aastal ellu SEB, mis parandab programmiga Digiakadeemia töötajate digioskuseid. SEB panga Balti digitaalse strateegia juht kanalite valdkonnas Ragnar Toomla ja koolituse arenduskonsultant Kristiina Lõhmus selgitavad, miks on see ettevõttele kasulik ja mis on selle tulemus.

Ülemiste Citys avati läinud sügisel välisspetsialistide värbamise ja Eesti ellu sulandumise lihtsustamiseks Eesti Rahvusvaheline Maja, mis võitis tänavu IT-valdkonna aasta teo tiitli. Kuidas on uus teenus välisekspertide Eestisse tööle toomist paremaks muutnud ja millised on edasised plaanid, sellest räägib Infotehnoloogia ja Telkommunikatsiooni Liidu juht ning IT-ettevõtte Columbus Eesti tegevjuht Ivo Suursoo.

Eesti ja Balti riikide parima e-poe tiitli võitis tänavu ilukaubamaja Loverte. Ettevõtte turundusjuht Angred Lepasson jagab kogemust, kuidas teha regiooni parimat veebipoodi.

Külas on ka peagi tööandjate keskliidu uueks tegevjuhiks saav Arto Aas, kes selgitab, mis on tema plaanid ja miks ta just praegu poliitikast otsustas lahkuda.

Hommikuprogrammi veavad Kaspar Allik ja Rivo Sarapik.

Päev jätkub nelja saatega:

10.05–10.30 „Turunduskohv La Ecwadoris“. Räägime sellest, milline on olnud digiturunduse mõju traditsioonilise meedia kasutamisele reklaamikanalina. Vaatame, millised kanaleid eelistavad eri generatsioonid, ning arutleme, millisteks digiturunduse võimalusteks Eesti turg veel valmis ei ole. Stuudios on reklaamiagentuuri La Ecwador meediajuht Kert Aavik. Saadet juhib Keit Ausner.

11.00–12.00 „Poliitikute töölaud“. Neljapäeval toimub president Kersti Kaljulaidi visiit Moskvasse, kus ta kohtub idanaabri riigipea Vladimir Putiniga. Kaardistame selle valguses ära Eesti ja Venemaa suhete hetkeseisu ning püüame aimata, mis Kaljulaidi Moskvas ees ootab.

Ühtlasi tuleb juttu sellest, kuidas muudab Venemaa positsiooni rahvusvaheliste suhete areenil nii Euroopas kui ka Eestis kasvav paremäärmuslus. Kas ja kuidas võib Venemaa muutuvat poliitilist raamistikku ära kasutada?

Oleme stuudiosse kommenteerima palunud Eesti endise suursaadiku Moskvas ning praeguse riigikogu liikme Marina Kaljuranna ning riigikogu pikaajalise väliskomisjoni liikme Marko Mihkelsoni.

12.00–13.00 „Fookuses: Euroopa Parlamendi valimised“. Esimeses kandidaatide debatis on vastakuti EKRE esindaja Anti Poolamets ning reformierakondlane Taavi Rõivas. Peatume nii mõlema kandidaadi isiklikul ambitsioonil, mida nad kavatseksid europarlamendis ära teha, kas nende nägemus ühtib selles, kuidas nähakse Euroopa Liitu, ning üritame leida vastust küsimusele, kas tulevane saadik peaks olema esmalt lojaalne oma parlamendigrupile või peaksid Eesti saadikud rohkem omavahel koostööd tegema. Saadet juhib arvamustoimetuse juht Neeme Korv.

13.00–14.00 „Terviseuudised“. Saates räägime südamekuu puhul meie inimeste südame tervisest – mis seisus see on ja kuidas oma südant hoida. Kas pärast pingelist tööpäeva on mõistlik teha veel ka tippspordi tasemel treening ja kuidas saab ennetada veresoonte nn lupjumist. Saate külalised on Põhja-Eesti Regionaalhaigla kardioloog professor Margus Viigimaa ning haigekassa avalike suhete ja tervise edenduse spetsialist Ave Jüriöö. Saadet juhib Violetta Riidas.

15.00–16.00 „Imeline teadus“. Maailma esimesest robotväädist ehk taimeväädi kombel käituvast robotist kõneleb Tartu Ülikooli tehnoloogiainstituudi pehmerobootika dotsent Indrek Must. Taimemürkide koosmõju on sageli tõsisem kui mürkidel eraldi võetuna, räägib saates Eesti Maaülikooli taimetervise õppetooli dotsent Eve Veromann. Astronoom Tõnu Viik kõneleb eesti soost mehest Carl Friedrich Tennerist, kelle roll nn Struve geodeetilise kaare mõõtmisel oli suuremgi kui Struvel endal. Saadet juhib Alo Lõhmus.

