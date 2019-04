ALDE võib Keskerakonna enda ridadest välja heita

Yana Toom Foto: Liis Treimann

Indrek Tarand säutsus Twitteris, et europarlamendi ALDE partei kaalub Keskerakonna enda ridadest väljaviskamist, kuna viimane tegi koalitsiooni EKREga. Kaalumisel on seejuures just ALDE parteist, mitte samanimelisest parlamendifraktsioonist väljaheitmine.

Tarand ütles Äripäevale, et kuulis juttu otse ALDE juhtfiguuridelt, küll n-ö koridorijutuna. "Selline info ei ole kinnitatud, aga see tuleb ALDE liidritelt – Verhofstadt, Van Baalen. Kuidas see protseduuriliselt on, ma ei hakanud küsima, eks see parteide elu on sektantlik ja salajane. Ja lõpuks Orbanit lubas EPP (Euroopa Rahvapartei) ka tükk aega välja visata, aga lõpuks ikka ei visanud. Minu tviidi mõte oli, et kui Siim Kallas oli valmis Helmega kõike tegema, siis mis vahet seal on," märkis Tarand.