Arto Aas jätab uues ametis poliitika ukse taha

Arto Aas sel nädalal Riigikogus, kus peaministrikandidaat Kaja Kallas kõne pidas, aga parlamendilt valitsuse moodustamiseks volitusi ei saanud. Foto: Liis Treimann

Tööandjate Keskliidu juhi töö tundus huvitav ja väärikas ning vandenõud või skandaale just hetkel poliitikast lahkumise otsuse tagant otsida ei maksa, ütles 21. maist tööandjate keskliidu juhiks asuv Arto Aas Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Tööandjate volikogu kinnitas eilsel istungil uueks tegevjuhiks Arto Aasa. Aas lõpetab oma tegevuse riigikogu liikmena ja astub välja Reformierakonnast.

Senine tegevjuht Toomas Tamsar pärast kaht ametiaega konkursil ei osalenud.

Küsimustele vastab Arto Aas.

Sügisel ütlesite intervjuus, et teie eesmärk on aidata Reformierakond valitsusse. Kas otsus praegu poliitikast lahkuda viitab sellele, et sündinud koalitsioon kestab pikalt ja Reformierakonnal tuleb valitsusse pääsemist pikalt oodata?

Ei. Lahkumine on seotud puhtalt sellepärast, et konkurss toimus nüüd vahetult pärast valimisi. Selle otsuse taga ei ole seoseid päevapoliitikaga ega sellega, kes on peaminister või kes kuulub valitsusse. Ma oleks selle otsuse teinud ka mingite muude poliitiliste olukordade puhul.

Tahan valdkonda vahetada sirge seljaga, väärikalt ja oma vabal tahtel. Keegi mulle survet ei avalda ja ühtegi vandenõud või skandaali selle tagant ei ole mõtet otsida.

Te olete pikka aega olnud Reformierakonna liige. Kas sellel hirmul on alust, et Reformierakonna taust tuleb teiega kaasa ja ühendus nii-öelda politiseeritakse?

Ma loodan, et seda ei juhtu ja sellepärast astun erakonnast välja, lahkun riigikogust ja Tallinna linnavolikogust. Tõmban nii-öelda joone vahele ja pühendunud edaspidi alates mai lõpust täielikult oma tööle tööandjate keskliidus, mis on apoliitiline organisatsioon.

Ma ei saa oma minevikku ära unustada ja seda ei ole ka põhjust teha, sest tegelikult on Eestil läinud väga hästi. Uus töö eeldab apoliitilisust ja kavatsen esindada tööandjate positsioone ning läbi rääkida kõigiga, kes aitavad tööandjate huve esindada.

Miks otsustasite tööandjate keskliidu juhiks kandideerida?

Olen olnud Reformierakonnas ja poliitikas ligi kakskümmend aastat ja näinud selle aja jooksul igasuguseid aegu. Juba mõnda aega on küpsenud mõte teha poliitikaga lõpparve ja proovida oma elus midagi muud ka ning liikuda erasektori poole.

Kui nüüd mõni nädal tagasi tööandjate keskliit kulutas oma uue tegevjuhi koha peale välja konkursi, siis see tundus huvitav ja väärikas väljakutse ning otsustasin kandideerida. Kolmapäeval mind siis volikogus ka ametisse kinnitati.

Tänavustel riigikogu valimistel kogus Arto Aas veidi üle 2300 hääle. Foto: Konstantin Sednev

Asutasite eelmisel aastal konsultatsiooniteenuseid pakkuva ettevõtte Challenging Growing. Kas hakkate keskliidule teenust pakkuma või lähete sinna töölepinguga tööle?

Ettevõte tõesti tegeleb coaching'u ja juhtimisalaste konsultatsioonidega, on pisikene nanoettevõte. Keskliidus olen ikkagi täiskohaga tegevjuht, kõrvaltegevustega väga aktiivselt plaanis toimetada ei ole.

Plaanite uues ametis tööandjate rolli kasvatada. Mida see tähendab?

Tööandjate keskliit on üks mõjuvõimsamaid ja tugevamaid esindusorganisatsioone. Tahan seda rolli kindlasti suurendada, et tegemist oleks kõige professionaalsema, mõjukama ja aktiivsema esindusorganisatsiooniga, et meie sõnum kõlaks, Eesti ettevõtluskeskkond oleks atraktiivne ja siin oleks hea äri ajada.

Kas praegu jääb organisatsiooni mõjukusest puudu?

Ei, kindlasti mitte. Keskliit on kõige mõjukam ettevõtlusorganisatsioon ja seda positsiooni tuleb hoida.

Kai Realo , Tööandjate Keskliidu volikogu juht Arto on tuntud kui inimene, kes teeb asjad ära, olles seejuures põhjalik, kaasav ja hea läbirääkija. Samuti on tal head teadmised tööandjatele olulistes valdkondades, nagu riigireform, ettevõtluskeskkond ja haridus. Otsisime inimest, kes mõistaks nii majanduse teemasid, kui ka teaks, kuidas töötab riik.

Aga milliseid muutuseid siis ikkagi võib mai lõpust oodata?

Kiireid muutusi kindlasti ei ole oodata. Tahan saada sisseelamise aega. Keskliit on juba rohkem kui saja-aastase ajalooga organisatsioon, seal on väga selge oma strateegia ja värskelt tehtud manifest, millega peab tegelema. Ma ei lähe kindlasti sinna mingit revolutsiooni korraldama, vaid ellu viima neid põhimõtteid, mis seal liikmeskonnas on juba ka must valgel kirja pandud.

Milline on teie isiklik eesmärk eeloleval aastal?

Kõigepealt ennast hästi kurssi viia selle uue organisatsiooniga ja seal töötavate inimeste ning liikmetega. Tahan kindlasti liikmetega nii-öelda rohujuure tasandil kokku saada ja nende rõõmude ning muredega tuttavaks saada.

Loomulikult on tööandjatel praegu oluline jälgida, mis toimub Eesti poliitikas, millised on arengud tööjõuturul, kas meie haridusse panustatakse piisavalt, kas maksukeskkonnas tulevad mingid muudatused. Teemasid ja küsimärke on palju, millega tegeleda.

Mis on kolm kõige kuumemat teemat, millega tegelema hakata?

Paljusid inimesi, ettevõtjaid huvitab, milline on reaalselt uue valitsuse majandusprogramm ja maksupoliitika, mis hakkab toimuma tööjõuturul, kas Eesti turg jääb avatuks, kas on võimalik tuua välistalente-eksperte.

Kuidas see uudis erakonnas vastu võeti?

Erakonna liikmed on natuke kurvad, aga soovivad mulle edu. Aga elu läheb edasi, tulevad uued väljakutsed ja keegi ei peaks lahkuma poliitikast ainult "jalad ees".

