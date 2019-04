Terve ja rõõmsameelse kontoritöötaja meelespea

Eestlane on vaoshoitud ja kohusetundlik töötaja. Tihtipeale näeme, kuidas tööülesannete nimel ollakse valmis jätma kõrvale enda heaolu ja mugavus, leiab Tallinna linnavolikogu liige ja rahvastikuministri kandidaat Riina Solman.

Ei tasu unustada, et halva enesetunde tagajärg on kehvem töötulemus ning seetõttu ei tohi unustada järgmist: ära häbene ja palu paremaid töötingimusi!

Kui sa tunned, et sinu töökeskkond mõjub su tervisele halvasti, siis suhtle julgelt oma tööandjaga ja leidke sobiv lahendus. See võib olla pisiasi nagu tooli vahetamine või siis midagi suuremahulisemat, nagu näiteks kontori valgustus või liigne müra. Suur osa probleemidest on võimalik lahendada.

Puhka oma silmi!

Liiga kaua arvutiekraani taga istudes kurnad oma silmi. Tee kord tunnis lühikene paus, võta tass kohvi, vaheta kolleegiga paar sõna juttu ja lase oma silmadel puhata.

Ära unusta liikuda!

Need, kel võimalik, võiksid eelistada tööle liikumist jalgsi või rattaga, kuid füüsiline aktiivsus ei pea jääma ainult väljaspool kontoriaega.

Mul on üks tuttav, kes töötab viis päeva nädalas 8 tundi päevas kontoris. Ainuke erinevus tema teiste kolleegidega on see, et ta eelistab püsti töötamist. Püsti seistes teeb ta erinevaid harjutusi ja trenni oma jalalihastele. Äärmustesse ei tasu alati laskuda, aga see näitab, et kontoritööd tehes ei pea päev läbi istuma, vaid on võimalik ka kehaliselt aktiivne olla. Tänapäeval on levinud ka erinevad kontorisisesed terviserajad ja erinevad sportlikud mängud. Miks mitte korraldada kontoris noolemänguturniir. See võtab töötaja päevast paarkümmend minutit, kuid vastutasuks suhtlevad kolleegid omavahel rohkem ja on ka kehaliselt aktiivsed.

Ära unusta süüa!

Regulaarne tervislik toitumine on oluline. Olgu nii kiire kui tahes, korrapärane lõunapaus kulub ikka ära. Parem on, kui valmistad söögi ise või võtad juba valmistehtud toidu ise tööle kaasa.