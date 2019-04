Ossinovski: tootmisettevõtted hakkavad Eestist lahkuma

Eesti vagunite remontimise turg paistab Ossinovski sõnul silma selle poolest, et kohalikel depoodel ei jätku tööd, see-eest on Lätis ja Leedis olukord hoopis teine. Foto: Andras Kralla

Eesti kaotab hinnavõitluses Lätile ja Leedule, arvab ettevõtja Oleg Ossinovski.

Riigifirma Operail teatas, et väljub vagunite remontimise ärist. Ettevõtja Oleg Ossinovski, kelle firma on samas äris tegev, ei arva, et riigifirmast konkurendi lahkumine toob tema firmale suurt kasu.