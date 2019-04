Valdur Laid: inimesi motiveerida pole võimalik

Maksuameti peadirektor Valdur Laid hakkas ametit juhtima 2017. aastal. Foto: Andras Kralla

Juht saab ainult suunata ja impulsse anda, kuid teisi inimesi motiveerida ei ole võimalik, rääkis maksu- ja tolliameti juht Valdur Laid Äripäeva raadios.

Juht saab tema hinnangul näidata vaid eeskuju, et on parima tulemuse peal väljas, selgitas ta saates "Juhi jutud".

„Motivatsioon tuleb enda seest,“ kommenteeris ta. Juht või ükskõik, kes inimese ümber on, saab küsida häid küsimusi või anda suunamiseks impulsse. Aga motivatsioon, kas ma tahan midagi teha, kas see on mulle oluline, kas ma pingutan selle nimel, see tuleb inimese seest,“ kommenteeris ta. „Kui on midagi, mis mulle korda läheb, siis ma motiveerin end ise. Näiteks, kui tahan laulupeole minna, siis otsustan kaks korda nädalas käia kolm tundi proovis, kuigi aega niikuinii ei ole, aga kangesti tahan sinna minna, siis mind ei ole vaja selleks kellelgi eraldi motiveerida.“

Dirigent ja koorikaaslased võivad inspireerida, kuid see, mis korda läheb, motiveerib iseenesest, leidis ta.

Juhi raske ülesanne on tema sõnul leida see, kuidas tööalased eesmärgid ja sihid muuta inimese motivatsiooni jaoks nii oluliseks, et ta pingutaks nende ellu viimisel maksimaalselt.

Miks ükski juht ei tohiks end liiga tõsiselt võtta, kelle valiks omale juhiks Valdur Laid, kuidas ta muudab maksude maksmise rõõmustavaks tegevuseks ning millised juhtimistõed on ta võtnud kaasa enam kui 20aastasest juhikarjäärist, sellest saab kuulata saatest „Juhi jutud“.