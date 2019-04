Kolm oligarhi, kes peidavad end Ukraina uue presidendi taga

Ukraina presidendivalimised võitis oodatult Volodomõr Zelenskõi. Selgub, et mehe selja taga võib end varjata mitu oligarhi ning tema meeskonda püüavad end pressida ametnikud ja eksperdid, kel seosed ka Ukraina endise presidendi Viktor Janukovõtšiga. Foto: Scanpix

Ukraina ajakirjanik, Radio Free Europe’ile koostööd tegev Vitali Portnikov viitas Äripäevale antud kommentaaris, et Ukraina uus president, meelelahutaja Volodomõr Zelenskõi on tihedalt seotud kolme Ukraina oligarhiga: Ihor Kolomoiski, Viktor Pintšuki ning Dmitri Firtašiga.

Kogu kampaania vältel sarjasid oponendid Zelenskõid selle eest, et tema tegemisi kontrollib just Kolomoiski. Oluliselt vähem on aga kõneldud kahest ülejäänud oligarhist, Pintšukist ning Firtašist. Ärimaailmas on kõik kolm aga tuntud nimed ning selgub, et nad on tegutsenud aastaid just Lääne suunal, sattudes seal pahatihti ka kohtulahingutesse. Samas on neil seoseid ka Kremli ja Vladimir Putiniga.